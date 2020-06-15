تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بجلسة الاثنين.. وهبوط 118 سهماً

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.4% خاسراً 28.89 نقطة ليغلق عند مستوى 7263.65 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 7.96% رابحاً 689.95 نقطة ليغلق عند مستوى 9356.23 نقطة، وبلغ حجم التداول 297 مليون سهم بقيمة 5.6 مليار ريال.

وهبط 15 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.90%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.02%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.01%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.94%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.83%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.76%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.64%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.57%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.45%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.31%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.16%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.11%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.10%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.70%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.69%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.33%.

وقفز 68 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الأسماك" بنسبة 8.15%، ثم سهم "أسمنت المدينة" بنسبة 5.82%، ثم سهم "ساب للتكافل" بنسبة 5.78%، فيما تراجع 118 سهماً على رأسها سهم "فيبكو" بنسبة 4.07%، ثم سهم "أسواق المزرعة" بنسبة 3.42%، ثم سهم "نادك" بنسبة 2.88%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 528.1 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة السوق المالية السعودية، عن تمكين المستشارين الماليين من الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بمرحلة الطرح والإدراج في السوق الرئيسية ونمو –السوق الموازية، والالتزامات المتعلقة بمدير الاستقرارالسعري على الموقع الالكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) وذلك من خلال النظام الآلي المحدد للإفصاح.