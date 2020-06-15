تراجع الإصابات اليومية بكورونا فى البرازيل إلى نحو 17 ألف إصابة و612 وفاة

رويترز

قالت وزارة الصحة البرازيلية ، إنها سجلت 17110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و612 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية ،وذلك مقابل 21704 إصابات و892 وفاة في اليوم السابق.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ أكثر من 867 ألف حالة و43332 وفاة.