اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 12:36 ص
خالد صلاح
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تراجع الإصابات اليومية بكورونا فى البرازيل إلى نحو 17 ألف إصابة و612 وفاة

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:12 ص
تراجع الإصابات اليومية بكورونا فى البرازيل إلى نحو 17 ألف إصابة و612 وفاة ضحايا كورونا فى البرازيل
رويترز

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قالت وزارة الصحة البرازيلية ، إنها سجلت 17110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و612 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية ،وذلك مقابل 21704 إصابات و892 وفاة في اليوم السابق.
 
وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ أكثر من 867 ألف حالة و43332 وفاة.
 
وتشهد مدن البرازيل ارتفاعا كبيرا فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إلغاء الرئيس البرازيلى قيود كورونا وانتهاج سياسة تسببت فى ارتفاع الإصابات، وتحولت مدينة ريو دى جانيرو إلى بؤرة إصابات بعد التخفيف من إجراءات الحجر الصحى دون وقاية.
 
وعرضت وكالة بلومبيرج فيديو لعمال شركة المرافق العامة فى ريو دى جانيرو وهم ينتشرون لتطهير شوارع تورانو فافيلا لمحاولة السيطرة على انتشار Covid19 فى البرازيل.
 

 


صحة

كورونا

البرازيل

اصابات

امريكا الجنوبيه

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