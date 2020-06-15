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تداول صورة لنقل جثمان متوفاة بكورونا على تروسيكل ببسيون

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:17 ص
تداول صورة لنقل جثمان متوفاة بكورونا على تروسيكل ببسيون جثمان متوفاة بكورونا على تروسيكل ببسيون
الغربية مصطفى عادل

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تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لعملية نقل جثمان متوفاة بفيروس كورونا المستجد على تروسيكل من مستشفى بسيون المركزي للمقابر لتشيعها لمثواها الأخير.

وتوفيت سيدة داخل العزل الصحي متوفاة بكورونا، وتواصلت المستشفى مع أهلها لإحضار نعش وسيارة نقل موتى لاستلام الجثة، إلا أن أهلها لم يتمكنوا من إحضار سيارة نقل موتى أو إسعاف وطلبوا من المستشفى تسليمهم الجثة وقاموا بنقلها بمعرفتهم على تروسيكل للمقابر وتم دفنها بمعرفة الطب الوقائي بمقابر أهلها.

وأثارت الصورة حالة من الغضب بين الأهالي بسبب عدم احترام حرمة المتوفاة ونقل الجثة علي تروسيكل بدون نعش.


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بسيون

نقل جثه متوفاة بكورونا على تروسيكل

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