تحرير 167 محضرا تموينيا وإعدام لحوم ومواد غذائية غير صالحة بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت محافظة سوهاج عن تحرير 167 محضرا تموينيا متنوعا، وضبط وإعدام لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك خلال حملات تموينية مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة خلال الأسبوع الماضى، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج لضبط الأسواق والأسعار ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى، وحماية المستهلك، ومباحث التموين؛ للحد من استغلال المواطنين بسبب الظروف التى تمر بها البلاد.

وحررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة 84 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملات مكبرة منها "4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للموصفات، و10 محاضر عدم إعلان عن مواعيد تشغيل المخابز، و9 محاضر نقص وزن، ومحضران بون صرف، ومحضر عدم وجود ميزان حساس، و15 محضرا متنوعا للباعة الجائلين، و23 محضرا تموينيا، و20 محضر صحة، وضبط تجميع 140 شيكارة دقيق بلدي زنة 50 كجم تمهيدا لبيعها في السوق السوداء.

وشن مركز ومدينة طما حملات تموينية مكبرة شملت المدينة وقرى "كوم العرب، وقاو غرب"، حيث أسفرت عن ضبط 360 كيلو جرام ملح طعام مجهول المصدر، وتحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و6 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضر استخدام ورق جرائد، كما تم إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية، ولفائف معسل مجهولة المصدر، وضبط طن مكرونة متنوع منتهي الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير 14 محضرا متنوعا "شهادات صحية ونظافة وتشغيل"، وتحرير محضرين ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج حملات تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، أسفرت عن إعدام 160 كيلو لحم مفروم غير صالح للاستهلاك الآدمي، وإغلاق مقهى مخالف للحظر ومصادرة الشيشة.

وحررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا 16 محضرا تموينيا متنوعا منها 6 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر نقص وزن، و3 محاضر عدم إعطاء بون الصرف، ومحضران عدم نظافة أدوات العجين، ومحضر توقف عن الإنتاج، ومحضر تصرف فى 15 شيكارة دقيق بلدي، كما تم تحرير 23 محضرا تموينيا وصحة.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة حملات مكثفة لمراقبة الأسواق وحماية المستهلك، وأسفرت عن تحرير 14 محضرا متنوعا، منها 3 محاضر تموين، و6 محاضر صحة، و4 محاضر مخالفات بيئية ونظافة، ومحضر بيطري، وإعدام 5 كيلو أحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



حملات تموينية بمراكز سوهاج (2)



حملات تموينية بمراكز سوهاج (3)



حملات تموينية بمراكز سوهاج (6)



حملات تموينية بمراكز سوهاج (8)



حملات تموينية بمراكز سوهاج (9)