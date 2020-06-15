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"تحالف دعم الشرعية في اليمن": اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مفخخة"

الإثنين، 15 يونيو 2020 02:49 م
"تحالف دعم الشرعية في اليمن": اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مفخخة" طائرة مسيّرة
وكالات

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت  اليوم الإثنين، من اعتراض واسقاط طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة (خميس مشيط) لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.
 
وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس"، أن العقيد المالكي أوضح  أن هذه العملية الإرهابية هي امتداد للعمليات الإرهابية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (نجران) بإطلاق صاروخ بالستي في ( 13 يونيو 2020 م )، وإن استمرار المليشيا الحوثية في أعمالها الارهابية والعدائية باستخدام الطائرات بدون طيار والتي تحمل المواد المتفجرة لاستهداف المدنيين الأبرياء يعد انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
 
وأكد المالكى، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الاجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

 


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اليمن

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