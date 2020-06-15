اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 06:45 م
خالد صلاح
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تحالف الفتح العراقى: القصف التركى لشمال العراق رسالة سياسية غير لائقة

الإثنين، 15 يونيو 2020 06:44 م
تحالف الفتح العراقى: القصف التركى لشمال العراق رسالة سياسية غير لائقة تركيا تواصل انتهاكاتها - أرشيفية
وكالات

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وصف تحالف الفتح، اليوم الاثنين، القصف التركي لشمال العراق بأنه اعتداء على السيادة الوطنية وتجاوز سافر على القوانين والأعراف الدولية وضرب لقواعد حسن الجوار، فضلا عن انه رسالة سياسية غير لائقة.
وقال التحالف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "ندين باشد عبارات الإدانة والاستنكار قصف القوات التركية لقضاء سنجار"، لافتا الى انه"اعتداء على السيادة الوطنية وتجاوز سافر على القوانين والاعراف الدولية وضرب لقواعد حسن الجوار، وهي اعمال استفزازية تكررت لاكثر من مرة من قبل القوات التركية وهو عمل مخالف للقانون يضاف الى تواجد معسكر لهذه القوات داخل الاراضي العراقية دون اي مسوغ قانوني والتي نوكد مرة اخرى مطاليبنا بسحبها فورا".
وأضاف أن "القصف التركي لسنجار رسالة سياسية غير لائقة على هامش رغبة انقرة بتوسيع التعاون والتنسيق الاقتصادي والتجاري والامني والنفطي مع بغداد وتستهدف بالصميم الزيارة المرتقبة للرئيس  التركي الى العراق"، داعيا "الحكومة ووزارة الخارجية الى تسجيل شكوى رسمية لدى الامم المتحدة ومجلس الامن ومنظمة التعاون الاسلامي بخصوص التجاوزات التركية المتكررة ".
 

الجيش التركى

العراق

شمال العراق

سنجار

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