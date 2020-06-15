اليوم السابع
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تجديد حبس متهم بتزوير الأختام والمستندات الرسمية 15 يومًا

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:28 ص
تجديد حبس متهم بتزوير الأختام والمستندات الرسمية 15 يومًا مستندات مزورة
كتبت أمنية الموجى

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قررت محكمة الجنح المختصة تجديد متهم اشترك مع آخرين فى تشكيل عصابة لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، والأحراز المضبوطة بحوزته والتى ضمت مجموعة من الأدوات التى يستخدمها فى نشاطه وضمت كارنيه عضوية منسوب لإحدى النقابات "مزور"، هاتف محمول يحتوى على العديد من شهادات التخرج المزورة المنسوب صدورها للعديد من الجامعات المصرية وجميعها تحمل خاتم شعار الجمهورية المقلد عبارة عن 13 شهادة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لجامعات ومعاهد مختلفة- بيان نجاح للشهادة الإعدادية خالى البيانات ومعد للتزوير، وبمواجهة المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو الوارد بالتحريات.

وكشفت التحريات الأولية عن التشكيل أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، و متخذاً من مسكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبمواجهة المتهم اعترف باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

 


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