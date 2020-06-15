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تجديد حبس علا القرضاوى بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية 45 يوما

الإثنين، 15 يونيو 2020 02:06 م
تجديد حبس علا القرضاوى بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية 45 يوما علا القرضاوى
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، والمنعقدة بطره، اليوم الاثنين، تجديد حبس علا القرضاوى وآخرين، 45 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معها بمعرفة النيابة العامة فى الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون

عقدت جلسة التجديد برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار.

وأثناء جلسة تجديد الحبس طلب الدفاع اخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان تراه المحكمة أو بأحد التدابير الاحترازية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمة ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.

يذكر أن تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

 

 


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