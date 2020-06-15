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تجديد حبس عاطل لاتهامه بتزوير عملات مصرية وترويجها فى الإسكندرية

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:55 م
تجديد حبس عاطل لاتهامه بتزوير عملات مصرية وترويجها فى الإسكندرية حبس - ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أمر المستشار أحمد محمود سليمان رئيس نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتقليد العملات الوطنية وترويجها بالأسواق.

وكان قد تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط مباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، بمزاولة نشاط إجرامى بتزوير عملات ورقيه الوطنية وترويجها بالأسواق.

تم عمل كمين بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، وألقى القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على 20 ورقة مالية "فئة المائة جنيه" مقلدة، حال تواجده بدائرة القسم.

 وبمواجهته أقر بقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تقليد وتزييف العملات الوطنية وإعادة تروجيها مرة أخرى بقصد الاستفادة المادية، كما أضاف باتخاذه من شقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة برج العرب مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبإرشاده تم ضبط 42 ورقة مقلدة لفئة المائة جنيه و6 نماذج طباعة أوراق مالية فئة 200 جنيه، وطابعة، ومجموعة من الأدوات المستخدمة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

عمله مقلده

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