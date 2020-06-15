اليوم السابع
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تجديد حبس المتهم بقتل زوجته لشكه في سلوكها بالظاهر

الإثنين، 15 يونيو 2020 03:29 م
تجديد حبس المتهم بقتل زوجته لشكه في سلوكها بالظاهر تجديد حبس_أرشبفية
كتب عبد الله محمود - سليم على

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الظاهر،  حبس المتهم بقتل زوجته وإشعال النار في جثتها 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأوضحت  التحقيقات، أن الواقعة حدثت منذ أسبوع عقب تلقي النيابة إخطارا من رجال المباحث بنشوب حريق داخل إحدى الشق السكنية ووفاة ربة منزل متأثرة بالحريق، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة متفحمة، ولم تستطع المناظرة تحديد تفاصيل الواقعة  على وجه الدقة.

وبتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، تبين أن المجني عليها لم تلق مصرعها نتيجة الحريق بل قتلت بسلاح أبيض قبل تفحمها، إذ أظهر الطب الشرعي أن الجثة بها 3 طعنات متفرقة، وبسؤال الشهود والجيران تبين أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة لشكه في سلوكها.

تعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي غرفة عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق فى شقة بعقار سكنى دائرة قسم شرطة الظاهر، على الفور تم توجيه 5 سيارات إطفاء الذين تمكنوا من محاصرة كرات اللهب التى تسببت فى احتراق ربة منزل بداخل الشقة.

فيما انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين من المعاينة وجود سيدة فى العقد الثالث من عمرها بجثتها آثار ٣ طعنات وآثار حروق بجسدها، تم التحفظ على الجثة، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعه كشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبيه لبيان سبب الجريمة.

ومن خلال التحريات وجمع المعلومات تبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة وفر هاربا عقب الحادث وبصحبته طفلتيه، تم تحديد مكان اختبائه بأحد شقق أقاربه بمدينة دار السلام، تم ضبطه. وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.


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