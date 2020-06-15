اليوم السابع
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تجديد تكليف الشيخ أحمد عبد المنعم مديرا لإدارة التفتيش العام بالأوقاف

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:37 ص
تجديد تكليف الشيخ أحمد عبد المنعم مديرا لإدارة التفتيش العام بالأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب ــ على عبد الرحمن

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أصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة قرارًا وزاريًّا بتجديد تكليف: الشيخ أحمد عبد المنعم عبد الرحمن عبد الرحيم بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتفتيش العام. وكان وزير الأوقاف، قرر إطلاق الدورة الأولى في التدريب عن بعد يوم الأحد 5 يوليو المقبل، وذلك فى إطار حرص وزارة الأوقاف على رفع مستوى أئمتها والعاملين بها علميًا وثقافيًا ومهنيًا. 
 
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن الدورة ستشمل الكتب الآتية :
الفهم المقاصدي للسنة النبوية .
قواعد الفقه الكلية .
فقه بناء الدول .
الكليات الست .
 
وأكدت الوزارة أنه سيتم إتاحة المادة العلمية التدريبية مقروءة ومسموعة ومرئية  للمتدربين على حسابتهم الإلكترونية الخاصة، وأن مدة التواصل المباشر في الدروة 5 أيام بواقع ساعتين يوميًا،وستكون اللقاءات عبارة عن نقاش مفتوح بين المحاضر والمتدربين المسجلين للدورة .
 
وأوضحت الوزارة، أنه سيتم عقد اختبار  عقب انتهاء الدورة ، وسيتاح للناجحين فرصة الترشح للدفعة الثانية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين .
 
 وستبدأ الدورة على النحو التالي:
 
من الأحد 5 يوليو ، مائة إمام (خمسون إمامًا من القاهرة ، وخمسون من أسيوط )، والأحد 12 يوليو ، مائة إمام(خمسون من كفر الشيخ ، وخمسون من الفيوم)، والأحد 19 يوليو، مائة إمام(خمسون من الشرقية ، وخمسون من سوهاج)، الأحد 26 يوليو مائة إمام (خمسون من الإسكندرية ، وخمسون من المنيا ) .
بواقع أربعمائة متدرب من الأئمة شهريًا .
 
 

 



 


الادارة العامة للتفتيش

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