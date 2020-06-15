تباين مؤشرات البورصة المصرية بجلسة الاثنين..ورأس المال يربح مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط المؤشر الرئيسي للجلسة الخامسة على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو مليار جنيه ليغلق عند مستوى 571.751 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 10668 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1616 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 12228 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 4109 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1286 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2039 نقطة.