بومبيو غاضب من حكم روسى على أمريكى بالسجن بتهمة التجسس ويطالب بإطلاق سراحه

ريهام عبد الله

أعرب مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، عن غضبه الشديد، من قرار محكمة روسية مختصة بالسجن 16 عاما على بول ويلان وهو عنصر سابق فى البحرية الأمريكية بتهمة التجسس، مطالبا بالإفراج عنه.

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"غاضب من قرار إدانة بول ويلان على أساس محاكمة سرية، وأدلة سرية، وبدون السماح لشهود الدفاع، لا تزال معاملة السلطات الروسية لبول مروعة، ونطالب بإطلاق سراحه على الفور".



بومبيو

وقضت محكمة روسية مختصة بالسجن 16 عاما على بول ويلان وهو عنصر سابق فى البحرية الأمريكية بتهمة التجسس، جاء ذلك نقلا عن شبكة روسيا اليوم، حيث عقدت المحكمة فى موسكو خلف أبواب مغلقة، لاتهام ويلان بالسعى إلى الحصول على أسرار دولة، واعتقل ويلان البالغ من العمر 50 عاماً، والذى يحمل أيضًا الجنسيتين الإيرلندية والكندية، فى العام 2018، واتهمته حينها الاستخبارات الروسية بـ"التجسس".

وقال ويلان فى ذلك الوقت "روسيا تعتقد أنّها ألقت القبض على جيمس بوند أثناء مهمّة، فى الواقع قاموا باختطاف مِستر بين (السيد بين) أثناء قضائه عطلة".

ويصر ويلان على أنه تعرض للخداع من قِبل إحدى معارفه التى أعطته وحدة لتخزين البيانات الرقميّة (يو إس بي) تحتوى على ما كان ويلان يعتقد أنها صور التُقطت لهما أثناء إقامة سابقة لهما فى روسيا.