بورصة الكويت خضراء بجلسة الاثنين بعد هبوط 3 جلسات متتالية

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بعد هبوط 3 جلسات متتالية، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.93% رابحاً 45.92 ليغلق عند مستوى 4997.49 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.16% رابحاً 62.03 نقطة ليغلق عند مستوى 5409.8 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.33% رابحاً 13.63 نقطة ليغلق عند مستوى 4186.14 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.36% رابحاً 14.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4066.01 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 123.8 مليون سهم بقيمة 27.1 مليون دينار كويتى عبر 7397 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.52%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.18%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.88%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.62%، ثم قطاع الحدمات المالية بنسبة 0.48%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.74%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.39%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.35%.

وجاء سهم شركة الامتيازات الخليجية القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.16%، يليه سهم شركة السكب الكويتية بنسبة 8.97%، ثم سهم المجموعة التعليمية القابضة بنسبة 8.86%، فيما تصدر سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي القائمة الحمراء بانخفاض قدره 19.38% ثم سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي بنسبة 14.60%، ثم سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 14.05%.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة الوطنية العقارية، عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة أمس الأحد، وقرر التوصية بتوزيع 5% أسهم منحة أرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019.

وفي سياق آخر أوضحت شركة بوبيان للبتروكيماويات، أن وصول نسبة ملكية شركة بوبيان في رأس مال شركة وربة كابيتال إلى 50.26% وتصفيتها كشركة تابعة، وترتب على إعادة تصنيف الأخيرة كشركة تابعة تحقيق ربح وقدره 1.24 مليون دينار كويتي، وسيتم تضمينه في بيانات الربع الرابع للسنة المالية المنتهية في 30 إبريل لعام 2020.

وفي سياق منفصل قال بنك الخليج، إن قرار توزيع الأرباح النقدية لعام 2020 لم يتخذ بعد، ولدى البنك متسع من الوقت حتى انهاء السنة المالية، وظهور نتائج البيانات المالية الختامية للمصرف للفترة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وكذلك مدى استفادة البنك من المتطلبات الرقابية، جاء ذلك رداً لى ما نشر في إحدى الصحف حول 3 بنوك توزع أرباحاً نقدية عن عام 2020، وأكد البنك أن الخبر المذكور ليس إلا توقعات وتقديرات المجموعة المالية إي أف جي هيرميس دون الرجوع للبنك.