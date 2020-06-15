اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 03:54 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بورصة الكويت خضراء بجلسة الاثنين بعد هبوط 3 جلسات متتالية

الإثنين، 15 يونيو 2020 02:49 م
بورصة الكويت خضراء بجلسة الاثنين بعد هبوط 3 جلسات متتالية بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بعد هبوط 3 جلسات متتالية، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.93% رابحاً 45.92 ليغلق عند مستوى 4997.49 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.16% رابحاً 62.03 نقطة ليغلق عند مستوى 5409.8 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.33% رابحاً 13.63 نقطة ليغلق عند مستوى 4186.14 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.36% رابحاً 14.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4066.01 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 123.8 مليون سهم بقيمة 27.1 مليون دينار كويتى عبر 7397 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.52%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.18%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.88%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.62%، ثم قطاع الحدمات المالية بنسبة 0.48%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.74%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.39%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.35%.
 
وجاء سهم شركة الامتيازات الخليجية القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.16%، يليه سهم شركة السكب الكويتية بنسبة 8.97%، ثم سهم المجموعة التعليمية القابضة بنسبة 8.86%، فيما تصدر سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي القائمة الحمراء بانخفاض قدره 19.38% ثم سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي بنسبة 14.60%، ثم سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 14.05%.
 
 
وفي سياق متصل أعلنت الشركة الوطنية العقارية، عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة أمس الأحد، وقرر التوصية بتوزيع 5% أسهم منحة أرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019.
 
 
وفي سياق آخر أوضحت شركة بوبيان للبتروكيماويات، أن وصول نسبة ملكية شركة بوبيان في رأس مال شركة وربة كابيتال إلى 50.26% وتصفيتها كشركة تابعة، وترتب على إعادة تصنيف الأخيرة كشركة تابعة تحقيق ربح وقدره 1.24 مليون دينار كويتي، وسيتم تضمينه في بيانات الربع الرابع للسنة المالية المنتهية في 30 إبريل لعام 2020.
 
وفي سياق منفصل قال بنك الخليج، إن قرار توزيع الأرباح النقدية لعام 2020 لم يتخذ بعد، ولدى البنك متسع من الوقت حتى انهاء السنة المالية، وظهور نتائج البيانات المالية الختامية للمصرف للفترة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وكذلك مدى استفادة البنك من المتطلبات الرقابية، جاء ذلك رداً لى ما نشر في إحدى الصحف حول 3 بنوك توزع أرباحاً نقدية عن عام 2020، وأكد البنك أن الخبر المذكور ليس إلا توقعات وتقديرات المجموعة المالية إي أف جي هيرميس دون الرجوع للبنك.
 

بورصة الكويت

بورصة الكويت للاوراق المالية

اقتصاد الكويت

اخبار البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة عودة الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة عودة الدورى

أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-6-2020 فى السعودية

أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-6-2020 فى السعودية

وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا يجتمعون بعد قليل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا يجتمعون بعد قليل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

مدبولى يوجه بسرعة دراسة العروض المقدمة من المستثمرين لإعادة استغلال مجمع التحرير

مدبولى يوجه بسرعة دراسة العروض المقدمة من المستثمرين لإعادة استغلال مجمع التحرير

"اليوفا" يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ28 بصوره يحمل كأس أوروبا

"اليوفا" يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ28 بصوره يحمل كأس أوروبا

الحكومة: زيادة مخصصات الصحة لـ258.5مليار جنيه بالموازنة الجديدة والتعليم لـ363.6مليار

الحكومة: زيادة مخصصات الصحة لـ258.5مليار جنيه بالموازنة الجديدة والتعليم لـ363.6مليار

وزير الخارجية: التعنت الإثيوبى بمفاوضات سد النهضة سيضطرنا لاتخاذ خيارات أخرى

وزير الخارجية: التعنت الإثيوبى بمفاوضات سد النهضة سيضطرنا لاتخاذ خيارات أخرى

شكرى: نعول على الجاليات المصرية فى الخارج لفضح أكاذيب الإخوان

شكرى: نعول على الجاليات المصرية فى الخارج لفضح أكاذيب الإخوان

تأجيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم لجلسة 29 يونيو

تأجيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم لجلسة 29 يونيو

هل خفض أسعار الغاز لـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يكفى لخفض التكاليف على القطاع الصناعي؟.. مطالب بإعادة النظر فى التسعير فى ظل تراجع الأسعار العالمية.. مصنعون: دعم القطاع يتطلب حمايته من الممارسات المعرقلة

هل خفض أسعار الغاز لـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يكفى لخفض التكاليف على القطاع الصناعي؟.. مطالب بإعادة النظر فى التسعير فى ظل تراجع الأسعار العالمية.. مصنعون: دعم القطاع يتطلب حمايته من الممارسات المعرقلة

رئيس الوزراء يتفقد نموذجا لمركز المسح الخاص بتحاليل كورونا فى جامعة عين شمس

رئيس الوزراء يتفقد نموذجا لمركز المسح الخاص بتحاليل كورونا فى جامعة عين شمس

مدبولى يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية بالقاهرة الكبرى لمعالجة مصابي كورونا

مدبولى يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية بالقاهرة الكبرى لمعالجة مصابي كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة