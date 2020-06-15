اليوم السابع
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بنها للتأمين الصحى تعلن شفاء نائب مدير المستشفى من كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 08:17 م
بنها للتأمين الصحى تعلن شفاء نائب مدير المستشفى من كورونا دكتور محمد شيح نائب المستشفى والطبيب أحمد عبدالستار
القليوبية نيفين طه

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أعلنت مستشفى بنها للتأمين الصحى بمحافظة القليوبية، والتى تم تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، ضمن 13 مستشفى بالقليوبية من قبل وزارة الصحة، تعافى الدكتور محمد السيد شيح استشارى القلب ونائب مدير المستشفى أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور محمد منير مدير مستشفى بنها للتأمين الصحى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه وصل إجمالى عدد الحالات التى غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء 35 حالة شفاء حتى اليوم، وأوضح، أن الحالات التى تقرر خروجها تم عمل لها مسحتين متتاليتين أثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يوجد بالمستشفى 75 حالة محجوزة حاليا ويتم تقديم الخدمة لهم.

وأضاف "منير"، أن ألفريق الطبى بالمستشفى أسرة واحدة وأعضاؤه يعاملون المرضى من هذا المنطلق، كما أن جميع الحالات المحجوزة حالاتهم مستقرة، وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى تطبيقا لبروتوكول العلاج المصرى الذى أثبت فاعليته فى مقاومة الفيروس.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى العزل الصحى بمستشفى التأمين الصحى بشبرا الخيمة تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة ألفيروس وتعافى جميع المصابون بألفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.


كورونا

بنها التعليمى

اخبار مصر

القليوبية

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