بنك إتش إس بى سى يتلقى توبيخا من الحكومة البريطانية بشأن هونج كونج

رويترز

وجه وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب، انتقادات إلى إتش إس بى سى، اليوم الاثنين، بعد أن أعلن البنك عن مساندته لقانون للأمن القومى فرضته الصين على هونج كونج، مناقضا بذلك معارضة الحكومة البريطانية له.

وقال راب للصحفيين، ردا على سؤال من رويترز عن الرسالة التى يرسلها إلى البنك، "فيما يتعلق بإتش إس بى سي، فإن الشركات فى نهاية المطاف هى التى تتخذ قراراتها."

"لكن دعونى أقولها بهذه الطريقة.. إننا لن نضحى بشعب هونج كونج على مذبح علاوات المصرفيين".

وواجه إتش إس بى سى انتقادات من سياسيين بريطانيين وأمريكيين بارزين، بسبب مساندته للقانون المثير للجدل الذى أصدرته بكين.