بكين(أ ش أ)

دعت الصين، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية إلى الالتزام بمبدأ "صين واحدة" والبيانات المشتركة الثلاثة بين البلدين، مطالبة واشنطن بوقف كافة الأعمال التى من شأنها الإضرار بسيادة الصين ووحدة أراضيها، وذكرت وزارة الدفاع الصينية - في بيان اليوم - "أن طائرة من طراز (سي- 40) تابعة للبحرية الأمريكية حلقت يوم 9 يونيو الجاري أعلى جزيرة تايوان الصينية دون تصريح؛ مما يعد انتهاكا خطيرا لسيادة الصين، ويقوض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".