وأضافت الوزارة "أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وأن جيش التحرير الشعبي الصيني يتمتع بالثقة الكاملة والقدرة الكافية لحماية السيادة الوطنية ووحدة الأراضي الصينية".