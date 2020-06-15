اليوم السابع
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بعد تفشى كورونا فى الهند.. قطارات نيودلهى تتحول إلى مستشفيات

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:11 ص
بعد تفشى كورونا فى الهند.. قطارات نيودلهى تتحول إلى مستشفيات قطار _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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أعلنت الحكومة الهندية،  أنها ستزود سلطات مدينة نيودلهى بعدد 500 عربة قطار سيتم تجهيزها لرعاية مرضى فيروس كورونا، بعد زيادة عدد حالات الإصابة التى أدت إلى نقص فى أسرة المستشفيات، بحسب "سكاى نيوز".

 

وقال وزير الداخلية أميت شاه على تويتر بعد اجتماع مع رئيس وزراء حكومة العاصمة إن عربات القطار ستزيد الطاقة الاستيعابية للأسرة العلاجية فى دلهي، إلى ثمانية آلاف سرير.

 

وأضاف أن الحكومة ستكثف أيضا اختبارات الكشف عن الفيروس فى المدينة، وخصوصا فى مناطق العزل، وإجراء مسح صحى للسكان بالمرور على منازلهم وتوفير إمدادات كافية من اسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي.

 

والهند رابع أشد بلدان العالم تضررا بالفيروس، مع تزايد الحالات بشكل مطرد. وسجلت اليوم الأحد قفزة قياسية يومية فى عدد حالات الإصابة، بما يقرب من 12000 حالة مؤكدة، ليتجاوز مجملها 320 ألفا، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

 

 


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