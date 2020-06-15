اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 02:19 م
خالد صلاح
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بعد إغلاق 3 أشهر.. ألمانيا تفتح الحدود مع أوروبا ودول الشنجن

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:57 م
بعد إغلاق 3 أشهر.. ألمانيا تفتح الحدود مع أوروبا ودول الشنجن ميركل
برلين(أ ش أ)

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رفعت ألمانيا، اليوم الاثنين، قيود السفر لمعظم دول الاتحاد الأوروبى ومنطقة شينجن وبريطانيا، بعد أن كانت قد أغلقت حدودها منذ ثلاثة أشهر بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، وألغت الخارجية الألمانية التحذير من السفر إلى 27 دولة في أوروبا عند منتصف الليل عبر موقعها على الإنترنت.
ومن المقرر أن توقف ألمانيا أيضا تنفيذ القيود والمراقبة الحدودية بداية من اليوم الإثنين، على الرغم من أنه كان قد تم بالفعل إلغاء عمليات الفحص والتفتيش في العديد من المعابر الحدودية .

وتتماشى هذه الخطوة مع توصية من المفوضية الأوروبية، التي حثت أعضاء الاتحاد الأوروبي على إعادة فتح الحدود اعتبارا من الأسبوع الحالى.
ولم يشمل قرار رفع التحذير الألماني إسبانيا والنرويج وفنلندا، لأنها هذه الدول نفسها مددت الحظر الخاص بها، في حين أن السويد هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لا يعتقد أنه تم السيطرة على الوباء فيها بشكل كاف للسماح برفع التحذير.

وتوصي المفوضية برفع تدريجي لقيود السفر بعد 30 يونيو للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الراغبين في دخول أوروبا.
 


المانيا

شينجن

بريطانيا

فيروس كورونا

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