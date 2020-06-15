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بطريرك الكاثوليك يجتمع بالآباء كهنة الإسكندرية فى كنج مريوط

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:03 م
بطريرك الكاثوليك يجتمع بالآباء كهنة الإسكندرية فى كنج مريوط بطريرك الكاثوليك
كتبت سارة علام

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التقى صباح اليوم البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، بمجمع الآباء الكهنة بدير البشارة بكنج مريوط بالإسكندرية، حيث تفقد البطريرك الكهنة وأحوال الرعايا فى الوقت الحالى.

كان السنودس الكاثوليكى قد جدد قرار إغلاق كنائسه ووقف أنشطته حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا.
 
فى سياق آخر، تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم بالعيد الـ23 لرسامة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أسقفًا عامًا على إيبارشية البحيرة بيد البابا شنودة الثالث.
 
ووُلِد البابا تواضروس الثانى باسم وجيه صبحى باقى سليمان بالمنصورة لأسرة مكونة منه كأخ لشقيقتين، ووالده كان يعمل مهندس مساحة.

والتحق بجامعة الإسكندرية، بكلية الصيدلة، وحصل على بكالوريوس الصيدلة عام 1975؛ وحصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985؛ والتحق بالكلية الإكليركية؛ وتخرج عام 1983.

ذهب وجيه صبحي إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون في 20 أغسطس 1986، وترهب في 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيؤدور، وتمت رسامته قسًا في 23 ديسمبر.

 


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