بطريرك الكاثوليك يجتمع بالآباء كهنة الإسكندرية فى كنج مريوط

كتبت سارة علام

التقى صباح اليوم البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، بمجمع الآباء الكهنة بدير البشارة بكنج مريوط بالإسكندرية، حيث تفقد البطريرك الكهنة وأحوال الرعايا فى الوقت الحالى.

كان السنودس الكاثوليكى قد جدد قرار إغلاق كنائسه ووقف أنشطته حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا.

فى سياق آخر، تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم بالعيد الـ23 لرسامة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أسقفًا عامًا على إيبارشية البحيرة بيد البابا شنودة الثالث.