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برلمانية تونسية: نواب النهضة يتنقلون بين السجون للتواصل مع إرهابيين

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:17 م
برلمانية تونسية: نواب النهضة يتنقلون بين السجون للتواصل مع إرهابيين عبير موسى
كتب أحمد عرفة

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قالت النائبة التونسية عبير موسى إن نواب حركة النهضة التونسية يتنقلون بين السجون للتواصل مع إرهابيين، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق كشفت عبير موسى، النائبة التونسية المعارضة ورئيسة الحزب الدستورى الحر، أن جماعة الإخوان الإرهابية التونسية أدخلت فريقا من تنظيم "داعش" الإرهابى من ليبيا، من أجل استهدافها، وتابعت: "وصلتنى معلومات بقيام الإخوان برصد كل تحركاتى".

ووفق الخبر الذى ورد عبر قناة العربية، فإن النائبة التونسية المعارضة، قالت إن التهديد باغتيالى أمر خطير والكرة فى ملعب الأمن.

وكشفت رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس، عبير موسى، الجمعة، "مؤامرة" تحاك ضدها من قبل سياسيين فى البلاد لأجل الانتقام منها، بعدما قادت جهودا لأجل محاسبة رئيس البرلمان، راشد الغنوشى، على تدخله فى سياسة تونس الخارجية.

وعرضت، فى ندوة صحفية بالبرلمان التونسى، تسجيلا صوتيا مثيرا بين النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو والنائب عن حركة النهضة بشر الشابى.

وأوردت رئيسة الحزب الدستورى الحر أن النائبين البرلمانيين تحدثا عنها وأشارا إلى تقديم شكوى ملفقة ضدها، لأجل توريطها في تهمة إرهاب، بعدما صارت تزعج تنظيم الإخوان.

وأضافت عبير موسى، فى تصريحات للصحفيين، إن هناك "تقاربا ووفاقا على الإضرار بى وتلفيق تهمة فى الإرهاب، وهذا يراد منه إسكات صوت عبير موسى وصوت الحزب الدستورى الحر، وإزاحة الحزب وعبير موسى من المشهد السياسى بأساليب ملتوية عبر تلفيق التهم وعبر توظيف المؤسسة القضائية".


عبير موسى

تونس

النهضه

ازمه النهضه

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