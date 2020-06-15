برلمانية تعلق على الخدمة بمستشفى العجوزة بعد تعافيها من كورونا

أبدت نشوى الديب عضو مجلس النواب سعادتها من مستوى الرعاية الطبية داخل مستشفى العجوزة، خاصة بعد تلقيها الرعاية الصحية على خلفية إصابتها بفيروس كورونا، وتابعت: فكرتى اختلفت تماما عن المستشفيات الحكومية ومستوى العاملين بها.
وقال الدكتور رامى عادل، مدير مستشفى العجوزة، إن الحالة الصحية للنائبة تحسنت ومستقرة تمام، وتابع: مستمرون فى تقديم أفضل الخدمات الطبية لأهلنا من المرضى، ونتعاون بشكل كامل مع المرضى والمترددين لتلقى الخدمة الصحية بأعلى مستوى من الجودة.
برلمانية تعلق على الخدمة بمستشفى العجوزة بعد تعافيها من كوروناالإثنين، 15 يونيو 2020 12:34 م
كورونا
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أبدت نشوى الديب عضو مجلس النواب سعادتها من مستوى الرعاية الطبية داخل مستشفى العجوزة، خاصة بعد تلقيها الرعاية الصحية على خلفية إصابتها بفيروس كورونا، وتابعت: فكرتى اختلفت تماما عن المستشفيات الحكومية ومستوى العاملين بها.
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