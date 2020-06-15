اليوم السابع
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برلمانية تعلق على الخدمة بمستشفى العجوزة بعد تعافيها من كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:34 م
برلمانية تعلق على الخدمة بمستشفى العجوزة بعد تعافيها من كورونا كورونا
كتب وليد عبد السلام

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أبدت نشوى الديب عضو مجلس النواب سعادتها من مستوى الرعاية الطبية داخل مستشفى العجوزة، خاصة بعد تلقيها الرعاية الصحية على خلفية إصابتها بفيروس كورونا، وتابعت: فكرتى اختلفت تماما عن المستشفيات الحكومية ومستوى العاملين بها.

وقال الدكتور رامى عادل، مدير مستشفى العجوزة، إن الحالة الصحية للنائبة تحسنت ومستقرة تمام، وتابع: مستمرون فى تقديم أفضل الخدمات الطبية لأهلنا من المرضى، ونتعاون بشكل كامل مع المرضى والمترددين لتلقى الخدمة الصحية بأعلى مستوى من الجودة.


الصحة

فيروس كورونا

نشوى الديب

مستشفي العجوزة

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