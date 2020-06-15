اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 09:46 م
خالد صلاح
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بدء مرحلة جديدة من تخفيف القيود الخاصة بجائحة كورونا فى النمسا

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:10 م
بدء مرحلة جديدة من تخفيف القيود الخاصة بجائحة كورونا فى النمسا النمسا فى زمن كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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بدأت اليوم الإثنين مرحلة جديدة من تخفيف القيود التى فرضتها الحكومة النمساوية لمواجهة جائحة كورونا وتشمل الإعفاء من ارتداء الكمامات فى مراكز التسوق ومحال بيع المواد الغذائية مع ابقاء استخدام الكمامات على وسائل المواصلات العامة والعيادات والصيدليات .
وقال المستشار النمساوي سباستيان كورتس - في تصريح اليوم - إن تخفيف القيود يجىء استجابة لانخفاض عدد الاصابات الجديدة ورغبة في عودة الحياة الى طبيعتها ودعم الانشطة الاقتصادية .
وأشار إلى أن حزمة المساعدات التى تقدمها الحكومة لمكافحة كورونا تصل الى حوالي 14 مليار يورو، معتبرا أن الخروج من الأزمة ستكون له تكلفة مالية واقتصادية باهظة، لكن سوف يستفيد منها جميع المواطنين.
وتابع إن التكلفة الأكبر للحزمة تتعلق بخفض الضرائب والتى ستتم تباعا بشرط موافقة الاتحاد الأوروبي لافتا إلى أنه جرى خفض ضريبة القيمة المضافة مؤقتًا إلى خمسة بالمائة بأثر رجعي منذ بداية العام الجاري كما تم طرح المرحلة الأولى من الإصلاح الضريبي.


كورونا

النمسا

فيروس كورونا

كورونا فى النمسا

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