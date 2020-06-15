بدء صرف معاشات تكافل وكرامة بمقرات الشباب والرياضة بالغربية.. صور

الغربية ـ محمد طارق

بدأت، صباح اليوم الاثنين، إجراءات صرف مستحقات معاشات تكافل وكرامة بـ8 مقرات تابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، لتخفيف الضغط والتكدس على مكاتب البريد فى ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وأحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

يأتى ذلك فى إطار التعاون المثمر بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومكاتب البريد ومديرية الشباب والرياضة بالغربية .

وكانت مديرية الشباب والرياضة، قد قامت بتعقيم وتطهير المقرات، أمس الأحد، بمشاركة فرق التطوع من الشباب بنادى السكة الحديد ونادى السنطة الرياضى ومراكز شباب زفتى وقطور وطوخ مزيد وكتامة وبرما وابيار، هذا بالإضافة إلى توفير مقاعد للجلوس والمحافظة على التباعد بين المترددين من كبار السن.

وقام الشباب المتطوع بتنظيم عمليات الصرف والتعقيم المستمر لمنع التكدس بين المواطنين والمحافظة على الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس .

وأكد أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، على استعداد جميع المنشآت الشبابية والرياضية التابعة للمديرية للمشاركة المجتمعية فى كافة المجالات والمساعدة فى عبور هذه المرحلة الصعبة ومواجهة تحديات فيروس كورونا والتعاون مع كافة المؤسسات.