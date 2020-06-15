"بتروجت" تنجح فى إنهاء أعمال التشغيل لشبكة الغاز بإمارة أبو ظبى

كتبت – مروة الغول

نجحت شركة بتروجت فى تحقيق إنجاز جديد تمثل فى الانتهاء من أعمال التنفيذ والتشغيل للجزء الأول من شبكة الغاز الطبيعى لإمارة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن توجه وزارة البترول المصرية الداعم لتواجد شركات القطاع خارج مصر.

ويشمل مجال أعمال المشروع أعمال التصميم والتوريد والتنفيذ والتشغيل لخط الغاز الطبيعى لصالح شركة أدنوك للتوزيع.

وكان المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت، قد أكد خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة خلال شهر مارس الماضى، أن الشركة نجحت خلال عام 2019 فى ترسيخ تواجدها على المستويين المحلى والإقليمى، مؤكدة على مكانتها كذراع تنفيذى لقطاع البترول المصرى داخل وخارج مصر، وذلك من خلال تبنيها سياسة جديدة لتنفيذ رؤية وزارة البترول الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للقطاع بشكل خاص وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030 بصفه عامة، وأضاف أنها نفذت إستراتيجية عمل مرنة وطموحة تضمنت فى مقدمة أولوياتها المشاركة الفاعلة فى تنفيذ المشروعات القومية لوزارة البترول، كما اتاحت تلك الاستراتيجية فتح مجالات عمل جديدة لمشاركة قطاع البترول ممثلاً فى شركة بتروجت فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية للدولة المصرية بالاضافة إلى تنفيذ المشروعات البترولية خارج مصر فى عدة دول عربية.

وأوضح أنها حققت خلال عام 2019 حجم تعاقدات غير مسبوق فى تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها بقيمة 46 مليار جنيه بزيادة نسبتها 15% عن عام 2018، لافتا إلى أن حجم أعمالها من المشروعات الجارية خلال العام بلغ نحو 137 مشروعاً داخل وخارج مصر، وأن ابرز المشروعات التى ساهمت فى عمليات تنفيذها داخل مصر فى صناعة البترول والغاز كل من مشروع المحطة البرية لتنمية حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعى فى مرحلتها لثانية ومشروع المصرية للتكرير بمسطرد إضافة إلى مشروعات مجمع إنتاج البنزين عالى الاوكتين بأسيوط وتوسعات معمل تكرير ميدور بالإسكندرية ومحطات حقول إنتاج الغاز بغرب دلتا النيل وشمال الإسكندرية ومستودعات سوميد وسونكر لتخزين البترول بالعين السخنة إضافة إلى مساهمتها فى العديد المشروعات القومية والتنموية لصالح الدولة من أهمها مشروعات مجمعى الأسمدة الفوسفاتية والازوتية بالعين السخنة، ومشروعات أنفاق قناة السويس وازدواج نفق الشهيد أحمد حمدى 2 ومشروع إنشاء مدينة العلمين الجديدة وتنفيذ أعمال الشبكة الخاصة بمحطة التبريد المركزى بالعاصمة الإدارية وتطوير الطريق الدائرى الأوسطى وإعادة تأهيل رصيف الحاويات بميناء دمياط.