بالصور ..تعرف على سر مدرسة كورونا بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعى صورة لمدرسة تحمل إسم مدرسة كورونا الرسمية لغات، و هو الآمر الذى كان غير ملفت للأنظار لسنوات طويلة، وقبل ديسمبر الماضى الذى شهد إنتشار فيروس كورونا القاتل بالعالم كله ، حيث أنشأت المدرسة عام 1992.

من جانبه أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن مدرسة كورونا الرسمية لغات، هى مدرسة قائمة بالفعل تابعة لحى شرق الإسكندرية، ولقد قامت إحدى الشركة، بالتبرع بالمدرسة منذ عام 1992 .

إلا أنه فى ظل الظروف الحالية من إنتشار فيروس كورونا، أصبحت مثار حديث و تناقل رواد السوشيال ميديا الصورة بعنوان " احنا اللى عملنا الكورونا مدرسة ".

وكانت محافظة الأسكندرية قد قامت بإنهاء كافة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2019 - 2020 والتى تنطلق فى 21 من يونيو الجارى، وذلك بالتنسيق مع الأمن العام ومديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحى لتوفير بيئة امتحانية آمنة لأبنائنا الطلاب.

وأشار يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم أن عدد المتقدمين لأداء الامتحان بالإسكندرية بلغ (47180 ) طالبًـا وطالبة بجميع الشُّعب يؤدون امتحاناتهم أمام 146 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثمانى.

وأكد "الديب" أن لجان قبول الاعتذارات عن أعمال الامتحانات تعمل وفق الضوابط والتعليمات الصادرة من الوزارة فى الشأن، كما تم تجهيز إحدى وثلاثين استراحة للجان السير وأعمال التقدير بواقع ( 22 ) استراحة للرجال وتسع استراحات للسيدات على أفضل نحو ممكن بما يليق بزملائنا رؤساء اللجان والمراقبين والمعلمين وتم توفير مبردات المياه والثلاجات والمراوح الهوائية والتليفزيونات والفُرُش اللازمة للإقامة.







