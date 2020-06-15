وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني أنه تم تسجيل 81 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع اجمالي الوفيات إلى 2729 حالة وفاة بسبب الوباء في البلاد.

وأوضح مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا بأن نحو 53 الفا و 721 مريضا تعافوا منذ تفشي الوباء في باكستان.