أفاد أفاد به مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان أن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 144 ألفا و478 حالة بعدما تم تسجيل 6825 حالة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.
وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني أنه تم تسجيل 81 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع اجمالي الوفيات إلى 2729 حالة وفاة بسبب الوباء في البلاد.
وأوضح مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا بأن نحو 53 الفا و 721 مريضا تعافوا منذ تفشي الوباء في باكستان.
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