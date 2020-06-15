وأضافت "نقدم تعازينا للعائلات الثكلى وندعو من أجل الشفاء العاجل للمصابين.. لقد أكدنا مجددا تضامننا مع شعب أفغانستان"، مضيفة أنه "لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لمثل هذه الهجمات غير الإنسانية على أماكن العبادة.. وإن باكستان تجدد إدانتها للإرهاب بجميع أشكاله وصوره".

وكان انفجار قد وقع في مسجد وزير محمد أكبر خان الواقع في الجزء الدبلوماسي من كابول قد أسفر عن مقتل مولوي أياد نيازي، أحد كبار العلماء والأئمة في البلاد.

وأسفر انفجار مماثل عن مقتل عزيز الله مفلح، وهو عالم دين بارز آخر وإمام مسجد شير شاه سوري في منطقة كارتي شار بمدينة كابول بعد ظهر الجمعة.

