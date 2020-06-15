باشتراك مدفوع.. يوتيوب تطلق تطبيقين للمشاهدة بدون إعلانات

كتبت هبة السيد

أطلقت يوتيوب منصة YouTube Music تمكن الناس من الاستماع للموسيقى التى يحبونها بطريقة جديدة عبر مكتبة متنوعة من الأغانى والألبومات، والفيديوهات، والعروض المباشرة، وغير ذلك الكثير، لكنها خدمة اشتراك مدفوعة عبر تطبيق YouTube، توفر تجربة مشاهدة بدون إعلانات، وإمكانية تشغيل الفيديوهات عند استخدام تطبيقات أخرى، والوصول دون اتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى مزايا منصة YouTube Music.

وأعلنت منصة يوتيوب، اليوم الاثنين، عن إطلاق خدمتى YouTube Music، وهى تطبيق جديد للاستماع للموسيقى، وYouTube Premium، وهى خدمة اشتراك مدفوعة توفر تجربة مشاهدة بدون إعلانات عبر تطبيق يوتيوب الأساسى، فى مصر، وتحتوى منصة YouTube Music على مكتبة واسعة ومتنوعة من الموسيقى على يوتيوب وهى مصممة لتمكين الناس من الاستماع إلى الموسيقى التى يحبونها ومساعدتهم فى اكتشاف أغانٍ جديدة وفنانين جدد، وتعتبر الموسيقى ثانى أكثر الفئات شعبية على YouTube بعد فئة الترفيه فى منطقة الشرق الأوسط.

وتتضمن أبرز المزايا التي توفرها منصة YouTube Music:

1. مكتبة موسيقية غنيّة: من الأغاني المنفردة والألبومات الرسمية، إلى مقاطع الريمكس المعدلة. ويمكن لمستخدمى YouTube الراغبين بالاستماع إلى الأغنية استكشاف الألبوم الذى تنتمى إليه أو مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بها أو اكتشاف مقاطع الريمكس المعدّلة منها.

2. بحث ذكى: تم تصميم هذه الميزة للمساعدة فى العثور على الأغانى التى يبحث عنها حتى لو لو تذكر بضع كلمات فقط.

3. "Discover Mix": هناك قائمة تشغيل مخصصة تحت هذا الاسم تم تصميمها لتعرض لكم موسيقى جديدة استنادًا إلى الموسيقى التي تسمعونها وتعجبون بها عادة.

4. الوصول دون اتصال بالإنترنت: هى خدمة مخصصة للأعضاء المشتركين، حيث تسمح لكم ميزة Offline Mixtape بتنزيل ما يصل إلى 100 أغنية على هاتفكم المحمول.

أما منصة YouTube Premium، فتوفر للأعضاء أربع مزايا هي:

1. مشاهدة بدون إعلانات.

2. تشغيل الفيديوهات فى خلفية الشاشة: سيستمر تشغيل الصوت حتى عند خروج المستخدم من تطبيق يوتيوب.

3. الوصول دون اتصال بالإنترنت: يمكنكم تنزيل مقاطع الفيديو المفضلة لديكم لمشاهدتها في أي وقت ترغبون به.

4. اشتراك مجاني في YouTube Music: والتي تسمح لكم بالاستماع إلى الموسيقى دون الاتصال بالإنترنت وبدون إعلانات عبر تطبيق YouTube Music.

وفي هذا السياق قال هشام الناظر، مدير جوجل فى مصر: "تمنح المنصة الجديدة المستخدمين إمكانية الوصول إلى المكتبة الموسيقية الواسعة على يوتيوب، وستساعدهم فى العثور على الموسيقى التي يحبونها من الإصدارات الجديدة إلى الأغاني الكلاسيكية الشهيرة والأغاني الرائجة والعروض المباشرة.

وأضاف: "متحمسون أيضًا لإطلاق منصة YouTube Premium، وهي خدمة اشتراك مدفوعة تسمح للمستخدمين بمشاهدة الفيديوهات من دون إعلانات على YouTube وبما يشمل ميزات رائعة مثل المشاهدة دون اتصال بالإنترنت ومواصلة تشغيل الفيديوهات حتى عند استخدام تطبيقات أخرى، وغيرها الكثير".

من جانبها قالت ليليانا ابو دلو، مديرة برنامج الشراكات الموسيقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى YouTube " YouTube تطلق خدمتي YouTube Music وYouTube Premium في مصر .

• من أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، الى أبو وكايروكي، تمكّن منصة YouTube Music الناس من الاستماع للموسيقى التي يحبونها بطريقة جديدة عبر مكتبة متنوعة من الأغاني، والألبومات، والفيديوهات، والعروض المباشرة، وغير ذلك الكثير.

• YouTube Premium هي خدمة اشتراك مدفوعة عبر تطبيق YouTube، توفر تجربة مشاهدة بدون إعلانات، وإمكانية تشغيل الفيديوهات عند استخدام تطبيقات أخرى، والوصول دون اتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى مزايا منصة YouTube Music.

جدير بالذكر أن كلفة الاشتراك بخدمة YouTube Music تبلغ 49.99 جنيه مصرى (74.99 جنيه مصرى للخطة العائلية)، و59.99 جنيه مصرى (89.99 جنيه مصرى للخطة العائلية) لخدمة YouTube Premium التى تتضمن اشتراك فى YouTube Music.