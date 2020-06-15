إزالة وإيقاف تعديات بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بالمنيا.. صور

شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بضرورة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء العشوائى وبدون ترخيص والمخالف لأحكام قانون 119 لسنه 2008، مؤكدا أنه لا استثناءات فى تطبيق القانون لأى بناء مخالف.
قال المحافظ، فى بيان له اليوم الاثنين إن هناك تكليفات مشددة من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات من وزير التنمية المحلية، لمنع وإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، والتعامل بمنتهى الشدة مع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلهم للنيابة العسكرية.
من جانبها أزالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، 4 حالات تعد بالبناء على الأراضى الزراعية على مساحة 3 قيراط بقرية اسطال التابعة للمركز، كما أوقفت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار، حالة تعد بالبناء المخالف بقرية بنى صامت، الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، تنفيذ أعمال الإزالات بقرية بنى حرام التابعة للمركز.
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