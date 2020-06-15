إزالة وإيقاف تعديات بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بالمنيا.. صور

المنيا – حسن عبد الغفار

شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بضرورة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء العشوائى وبدون ترخيص والمخالف لأحكام قانون 119 لسنه 2008، مؤكدا أنه لا استثناءات فى تطبيق القانون لأى بناء مخالف.

قال المحافظ، فى بيان له اليوم الاثنين إن هناك تكليفات مشددة من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات من وزير التنمية المحلية، لمنع وإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، والتعامل بمنتهى الشدة مع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلهم للنيابة العسكرية.

من جانبها أزالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، 4 حالات تعد بالبناء على الأراضى الزراعية على مساحة 3 قيراط بقرية اسطال التابعة للمركز، كما أوقفت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار، حالة تعد بالبناء المخالف بقرية بنى صامت، الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، تنفيذ أعمال الإزالات بقرية بنى حرام التابعة للمركز.