وقال مدير عام المركز الصيني للتجارة الخارجية "لي جين تشي" – في تصريح اليوم- إن معرض هذا العام يستمر لمدة عشرة أيام، وجذب حوالي 25 ألف شركة في 16 فئة، مع عرض 1.8 مليون منتج.

وأضاف تشي أن المعرض، الذي انطلق عام 1957 ويعد مؤشرا مهما لتجارة الصين الخارجية، سيقدم خدمات على مدار الساعة، من بينها: معارض إلكترونية وعمليات ترويج وصفقات ومفاوضات تجارية.

وقررت وزارة التجارة الصينية الشهر الماضي إعفاء الشركات المشاركة في الدورة الـ127 لمعرض الاستيراد والتصدير الصيني، من دفع رسوم الاشتراك بالمعرض، في إطار مواجهة تأثير فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) ومساعدة شركات التجارة الخارجية على توسيع نطاق السوق والتغلب على الصعوبات، مع إعفاء منصات التجارة الإلكترونية عبر الحدود التي تشارك في الأنشطة المتعلقة بالمعرض من الرسوم أيضا.



وكان من المقرر انعقاد معرض الاستيراد والتصدير الصيني الـ127 في 15 أبريل الماضي، إلا أنه تقرر تأجيله بسبب فيروس "كورونا الجديد" (وباء كوفيد-19)، وتحدد انعقاده على شبكة الإنترنت في الفترة من 15 إلى 24 يونيو المقبل.

ويعقد معرض الصين للاستيراد والتصدير المعروف أيضا بمعرض كانتون، كل ربيع وخريف في قوانغتشو، عاصمة مقاطعة قوانغدونغ، وينظر إليه على نطاق واسع كمقياس لتجارة الصين الخارجية.

واستقبلت نسخة الخريف الـ126 للحدث نصف السنوي، 186015 مشاركا من 214 دولة ومنطقة ووصلت قيمة الصادرات إلى 1ر207 مليار يوان (حوالي 1ر29 مليار دولار).