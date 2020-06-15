اليوم السابع
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انتشال جثة شاب غرق أثناء السباحة بنهر النيل فى العياط

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:25 م
انتشال جثة شاب غرق أثناء السباحة بنهر النيل فى العياط جثة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثة شاب غرق أثناء استحمامه بنهر النيل في العياط اليوم الإثنين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل بالعياط، وتبين أن الغريق شاب يدعى "إ.م.ق" يبلغ من العمر 18 سنة، تعرض للغرق أثناء السباحة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى، وانتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.  

 

جدير بالذكر أن الغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه.

 

والغرق، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هو السبب الرئيسي الثالث للوفاة في العالم، وهو ما يمثل 7٪ من جميع الوفيات الناجمة عن الإصابات ذات الصلة به باستثناء تلك التي تعزى إلى الكوارث الطبيعية، علماً بأن 96٪ من هذه الوفيات تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.  


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نهر النيل

العياط

اخبار الحوادث

أخبار مصرية

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