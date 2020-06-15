انتبه.. الكاميرات تراقبك فى محيط تحويلات السيارات بمحور مصر الجديدة

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة للمرور حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط تحويلات مرورية لحركة السيارات، منعا للزحام، وذلك لربط محور مصر الجديدة مع شبرا بنها الحر لمدة أسبوعين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال لتفادى أى كثافات مرورية بمنطقة الأعمال والتحويلة المرورية تنسيقاً وإدارة مرور القلوبية.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ أعمال ربط كوبرى محور مصر الجديدة 3 "محور التجنيد" مع محور شبرا بنها الحر، والبدء فى تنفيذ مطلع جديد لمحور شبرا بنها الحر من الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من نفق السلام اتجاه الطريق الزراعى "ما قبل المطلع الحالى بنحو 500 متر" وبديلاً عنه.

ويستلزم ذلك غلق المطلع الحالى لمحور شبرا بنها الحر من الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من نفق السلام اتجاه الطريق الزراعى وتحويل حركة المركبات الراغبة فى استخدام محور شبرا بنها الحر اتجاه مناطق بنها لتستخدم منزل الطريق الدائرى المؤدى إلى أحمد عرابى بمحافظة القليوبية "منزل أم بيومى الجديد" الموجود يسار مطلع محور شبرا بنها الحر "الجارى غلقه"، ثم السير يميناً بطريق أحمد عرابى لمسافة 500 متر تقريباً ثم الصعود لمحور شبرا بنها الحر اتجاه بنها من خلال مطلع مؤقت يتم تجهيزه حالياً، وتنتهى تلك التحويلات يوم 30 / 6 / 2020.