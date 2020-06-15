انتبه.. الكاميرات تراقبك فى محيط تحويلات السيارات بمحور مصر الجديدة

تراقب الإدارة العامة للمرور حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط تحويلات مرورية لحركة السيارات، منعا للزحام، وذلك لربط محور مصر الجديدة مع شبرا بنها الحر لمدة أسبوعين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال لتفادى أى كثافات مرورية بمنطقة الأعمال والتحويلة المرورية تنسيقاً وإدارة مرور القلوبية.
يأتى ذلك فى إطار تنفيذ أعمال ربط كوبرى محور مصر الجديدة 3 "محور التجنيد" مع محور شبرا بنها الحر، والبدء فى تنفيذ مطلع جديد لمحور شبرا بنها الحر من الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من نفق السلام اتجاه الطريق الزراعى "ما قبل المطلع الحالى بنحو 500 متر" وبديلاً عنه.
ويستلزم ذلك غلق المطلع الحالى لمحور شبرا بنها الحر من الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من نفق السلام اتجاه الطريق الزراعى وتحويل حركة المركبات الراغبة فى استخدام محور شبرا بنها الحر اتجاه مناطق بنها لتستخدم منزل الطريق الدائرى المؤدى إلى أحمد عرابى بمحافظة القليوبية "منزل أم بيومى الجديد" الموجود يسار مطلع محور شبرا بنها الحر "الجارى غلقه"، ثم السير يميناً بطريق أحمد عرابى لمسافة 500 متر تقريباً ثم الصعود لمحور شبرا بنها الحر اتجاه بنها من خلال مطلع مؤقت يتم تجهيزه حالياً، وتنتهى تلك التحويلات يوم 30 / 6 / 2020.
وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.
كما شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
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