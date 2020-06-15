اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 01:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

انتبه.. الكاميرات تراقبك فى محيط تحويلات السيارات بمحور مصر الجديدة

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:00 ص
انتبه.. الكاميرات تراقبك فى محيط تحويلات السيارات بمحور مصر الجديدة كاميرات مراقبة - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراقب الإدارة العامة للمرور حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط تحويلات مرورية لحركة السيارات، منعا للزحام، وذلك لربط محور مصر الجديدة مع شبرا بنها الحر لمدة أسبوعين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال لتفادى أى كثافات مرورية بمنطقة الأعمال والتحويلة المرورية تنسيقاً وإدارة مرور القلوبية.
 
يأتى ذلك فى إطار تنفيذ أعمال ربط كوبرى محور مصر الجديدة 3 "محور التجنيد" مع محور شبرا بنها الحر، والبدء فى تنفيذ مطلع جديد لمحور شبرا بنها الحر من الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من نفق السلام اتجاه الطريق الزراعى "ما قبل المطلع الحالى بنحو 500 متر" وبديلاً عنه.
 
ويستلزم ذلك غلق المطلع الحالى لمحور شبرا بنها الحر من الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من نفق السلام اتجاه الطريق الزراعى وتحويل حركة المركبات الراغبة فى استخدام محور شبرا بنها الحر اتجاه مناطق بنها لتستخدم منزل الطريق الدائرى المؤدى إلى أحمد عرابى بمحافظة القليوبية "منزل أم بيومى الجديد" الموجود يسار مطلع محور شبرا بنها الحر "الجارى غلقه"، ثم السير يميناً بطريق أحمد عرابى لمسافة 500 متر تقريباً ثم الصعود لمحور شبرا بنها الحر اتجاه بنها من خلال مطلع مؤقت يتم تجهيزه حالياً، وتنتهى تلك التحويلات يوم 30 / 6 / 2020.
 
وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.
 
كما شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

 


ادارة المرور

محور مصر الجديدة

اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

مرور القاهرة

محور شبر بنها

كاميرات مراقبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التضامن تبدأ اليوم صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج كرامة

التضامن تبدأ اليوم صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج كرامة

المالية: بدء صرف رواتب يونيو للعاملين بالدولة اعتبارًا من اليوم

المالية: بدء صرف رواتب يونيو للعاملين بالدولة اعتبارًا من اليوم

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و91 وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و91 وفاة

مستشار الرئيس للصحة: عقار ريمديسيفير لعلاج مصابى كورونا سينتج بشكل غير تجارى

مستشار الرئيس للصحة: عقار ريمديسيفير لعلاج مصابى كورونا سينتج بشكل غير تجارى

أعلى معدل وفيات.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 وفاة

أعلى معدل وفيات.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 وفاة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ82 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ82 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة