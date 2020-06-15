امتحانات الثانوية.. اعرف عدد الأسئلة والدرجة المخصصة لكل مادة.. إنفوجراف

كتب ـ محمود طه حسين

أيام قليلة وتبدأ امتحانات الثانوية العامة، حيث تنطلق الاختبارات 21 يونيو الحالى.. "اليوم السابع" يقدم لطلاب الثانوية العامة فى الإنفو جراف التالى تفاصيل حول عدد الأسئلة والدرجة المخصصة لكل مادة دراسية.





المجموع الكلى لمجموع الثانوية العامة 410 درجات.

أسئلة امتحان اللغة العربية 50 سؤالا مخصص لها 80 درجة.

مادة الأحياء سيكون الامتحان من 45 سؤالا مخصص لها 60 درجة.

امتحان الكيمياء مكون 45 سؤالا مخصص لها 60 درجة.

مادة الجغرافيا من 40 سؤالا موزعة فى 28 صفحة مخصص لها 60 درجة.

الجيولوجيا والعلوم البيئية مكون 45 سؤالا مخصص لها 60 درجة.

امتحان اللغة الفرنسية سيتضمن 36 سؤالا والإجابة على 33 سؤالا والدرجة 40.

مادة التاريخ مكونة 40 سؤالا مخصص لها 60 درجة.

الجبر والهندسة الفراغية من 19 سؤالا مخصص لها 30 درجة.

التفاضل والتكامل من 18 سؤالا مخصص لها 30 درجة.

الديناميكا من 18 سؤالا مخصص لها 30 درجة.

الاستاتيكا من 18 سؤالا مخصص لها 30 درجة.

الفيزياء من 45 سؤالا مخصص لها 60 درجة.

الفلسفة والمنطق من 20 سؤالا مخصص لها 60 درجة.

علم النفس والاجتماع من 20 سؤالا مخصص لها 60 درجة.

اللغة الإنجليزية من 48 سؤالا مخصص لها 50 درجة.