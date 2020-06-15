اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 11:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم ..رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الميدانى لجامعة عين شمس

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:55 ص
اليوم ..رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الميدانى لجامعة عين شمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، صباح اليوم الأثنين ، المستشفى الميدانى لجامعة عين شمس يرافقه عدد من المسئولين ، تمهيدا لتشغيل المستشفى يوم الخميس المقبل
 
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي يتم تنفيذها داخل العاصمة الإدارية الجديدة
 
وأكد رئيس الوزراء على أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها داخل العاصمة الإدارية، وخاصة في مجال الميكنة وتكنولوجيا المعلومات، وكذا ما يتعلق بملف تدريب الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة، قائلاً: "إن تحدى الانشاءات مقدور عليه.. ولكن التحدي الأكبر هو هذا الملف"، حيث إنه يمثل النقلة الحقيقية للحكومة، مؤكداً أنه من الضروري أن يكون انتقال الحكومة والعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، مصحوباً بتنفيذ ميكنة كاملة لكافة أساليب التواصل بين الجهات وبعضها البعض، وإجراء رقمنة وحفظ لمختلف الوثائق والبيانات الحكومية إلكترونياً، إلى جانب التوسع في تنفيذ المزيد من التطبيقات التشاركية والتخصصية، مشدداً على أن ذلك كله يمثل نقلة نوعية حقيقية للحكومة، ويدفع في اتجاه تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة. 
 
 

المستشفى الميدانى

الحكومة

مصر

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

جامعة عين شمس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المشاط : 15 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لمصر لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:30 ص

رئيس الوزراء يتابع ملف الميكنة والتحول الرقمى بالعاصمة الإدارية وبرامج تدريب الموظفين.. مصطفى مدبولى يؤكد: "تحد البناء مقدور عليه.. ولكن التحدى الأكبر هو تدريب الموظفين"

الأحد، 14 يونيو 2020 12:32 م

إنفوجراف.. الحكومة تستعرض إنجازات قطاع النقل خلال 6 سنوات

الأحد، 14 يونيو 2020 12:11 م

رئيس الوزراء: تدريب الموظفين للعمل بالعاصمة الإدارية نقلة حقيقية للحكومة

الأحد، 14 يونيو 2020 11:59 ص

المشاط : 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية لتحديث وتطوير الخط الأول للمترو

الأحد، 14 يونيو 2020 11:31 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

"خطة البرلمان" تضع توصيات لدعم العمالة غير المنتظمة بسبب تداعيات كورونا

"خطة البرلمان" تضع توصيات لدعم العمالة غير المنتظمة بسبب تداعيات كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة