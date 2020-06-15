اليوم ..رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الميدانى لجامعة عين شمس

كتبت هند مختار

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، صباح اليوم الأثنين ، المستشفى الميدانى لجامعة عين شمس يرافقه عدد من المسئولين ، تمهيدا لتشغيل المستشفى يوم الخميس المقبل

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي يتم تنفيذها داخل العاصمة الإدارية الجديدة

وأكد رئيس الوزراء على أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها داخل العاصمة الإدارية، وخاصة في مجال الميكنة وتكنولوجيا المعلومات، وكذا ما يتعلق بملف تدريب الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة، قائلاً: "إن تحدى الانشاءات مقدور عليه.. ولكن التحدي الأكبر هو هذا الملف"، حيث إنه يمثل النقلة الحقيقية للحكومة، مؤكداً أنه من الضروري أن يكون انتقال الحكومة والعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، مصحوباً بتنفيذ ميكنة كاملة لكافة أساليب التواصل بين الجهات وبعضها البعض، وإجراء رقمنة وحفظ لمختلف الوثائق والبيانات الحكومية إلكترونياً، إلى جانب التوسع في تنفيذ المزيد من التطبيقات التشاركية والتخصصية، مشدداً على أن ذلك كله يمثل نقلة نوعية حقيقية للحكومة، ويدفع في اتجاه تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة.