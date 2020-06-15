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اليابان تفشل فى إطلاق صاروخ تجارى للفضاء

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:16 م
اليابان تفشل فى إطلاق صاروخ تجارى للفضاء صاروخ МОМО اليابانى
كتب محمد عبد المجيد

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فشلت المحاولة الجديدة لشركة Interstellar Technologies لإطلاق صاروخ МОМО التجارى، الذى سقط فى البحر بعد إطلاقه، من مطار فضائى فى مدينة تايكى بجزيرة هوكايدو الشمالية، وتجدر الإشارة، إلى أنه كان من المقرر إطلاق صاروخ 5 - МОМО فى السنة الماضيةـ ولكن  تأجل إطلاقه عدة مرات بعد اكتشاف مشكلات تقنية فيه، وأيضا بسبب تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
 
و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، كانت شركة Interstellar Technologies  اليابانية التى تأسست عام 2005، قد صممت فى عام 2017 صاروخ МОМО الخفيف للنقل، وطوله 10 أمتار وقطره 50 سنتمترا. ويستخدم هذا الصاروخ لحمل الأقمار الصناعية النانوية.
 
وقد نفذت الشركة، خمس عمليات إطلاق لصاروخها МОМО فشلت أربع منها وتكللت واحدة فقط بالنجاح فى مايو عام 2019.
 
ووفقا لمشروع هذه الصواريخ، يجب أن يجتاز الصاروخ خط كارمان- الخط الفاصل بين الغلاف الجوى للأرض والفضاء الذى يقع على ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطح البحر، وبعد ذلك فى عام 2023 تعتزم الشركة إطلاق صاروخ، وعلى متنه قمر صناعي.
 

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