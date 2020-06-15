أعلنت الهند اليوم الاثنين، تسجيل 11 ألفا و502 إصابة جديدة بفيروس كورونا و325 حالة وفاة خلال 24 ساعة، وذكرت صحيفة "إنديا توداي" الهندية أن العدد الاجمالي للاصابات قد بلغ 332 ألفا و424 حالة بينما وصل عدد الوفيات إلى 9520 حالة.
وكانت الهند سجلت، أمس الأحد،ارتفاعا قياسيا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بلغ 11 ألفا و989 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، و301 حالة وفاة جديدة.
ووجهت السلطات الهندية، في وقت سابق، ببدء الخروج تدريجيا من نظام العزل، في المناطق التي سجلت عدد إصابات غير مرتفع.
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