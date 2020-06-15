وكانت الهند سجلت، أمس الأحد،ارتفاعا قياسيا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بلغ 11 ألفا و989 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، و301 حالة وفاة جديدة.

ووجهت السلطات الهندية، في وقت سابق، ببدء الخروج تدريجيا من نظام العزل، في المناطق التي سجلت عدد إصابات غير مرتفع.

