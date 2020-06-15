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وقت الحظر فى الإسماعيلية..

النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

الإثنين، 15 يونيو 2020 04:18 م
النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف عمر كمال
الإسماعيلية – السيد فلاح

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أمر المستشار وليد جمال، المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية الكلية بضبط وإحضار المطربين عمر كمال، وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لمشاركتهم فى حفل خطوبة فى الإسماعيلية ومخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وإقامة الحفلات، للمثول أمام النيابة العامة للتحقيق معهم.

وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها يوسف الدفتار، رئيس النيابة الكلية وباشرها محمد الطيب، رئيس نيابات مركز الإسماعيلية وأحمد عاشور، مدير نيابات المركز، أن المتهمين شاركوا فى حفل خطوبة بأداء فقرات فنية بالإسماعيلية الأسبوع قبل الماضي.

وكانت قد طلبت النيابة العامة الأسبوع الماضى، من مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد هشام، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، إجراء التحريات، لتحديد شخص المطربين المتواجدين فى حفل الخطوبة، وشركة الفراشة والقائمين على أعمال الفندقة والمسؤولين بقرية النورس التى أقيم بها حفل الزفاف.

كان القاضى الجزئى بمحكمة الإسماعيلية قد قرر إخلاء سبيل "م. س. ا" عريس قرية النورس والذى أقام الجمعة قبل الماضية فرحًا، وقت الحظر بكفالة 4 آلاف جنيه على ذمة القضية.

وكان قد أمر المستشار وليد جمال المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية الكلية حبس "م. س. ا" نجل رجل أعمال بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل الأفراج عنه بكفالة، بسبب قيامه بإقامة فرح بفيلا والد العروسة، بقرية النورس، المطلة على بحيرة التمساح بالإسماعيلية.

كانت نيابة الإسماعيلية الكلية برئاسة المستشار وليد جمال، المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، قد قررت ضبط وإحضار والد العريس رجل الأعمال "س .ا" ووالد العروس "ع. ح" مالك الفيلا التى أقيم بها حفل زفاف العروسين بقرية النورس المطلة على بحيرة التمساح بالإسماعيلية، ولم تتمكن مباحث مركز الإسماعيلية من ضبطهما حتى الآن.

كما طلبت النيابة العامة من مباحث مركز الإسماعيلية تحديد شخص مطربى الحفل، ومسؤولى قرية النورس التى أقيم بها حفل الزفاف.

وكانت قد وجهت النيابة للمتهم، تهمة مخالفة قرار رئيس مجلس الوزارء بحظر التجمعات وإقامة الحفلات.

كانت قوة من مباحث مركز شرطة الإسماعيلية بإشراف اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية والرائد محمد هشام، رئيس مباحث المركز، والنقباء محمد جبر ومصطفى جميل وملهم البلتاجى معاونى المباحث، قد تمكنوا من إلقاء القبض على عريس، "م. س . ا"، نجل رجل أعمال بالإسماعيلية، بعد إقامته حفل خطوبة، فى فبلا وقت الحظر الجمعة الماضية، بقرية النورس، المطلة على بحيرة التمساح بالإسماعيلية، بحضور بعض لاعبى بالنادى الإسماعيلى، وعدد كبير من مشاهير ونجوم كرم القدم، ونجوم المهرجانات عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة.

وكانت قوة أمنية، قد تمكنت من فض حفل الخطوبة وتحرير محضر للعريس، وطلبت نيابة الإسماعيلية الكلية برئاسة المستشار وليد جمال، المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية حضور المدعو "م. س. ا" العريس.

كان قد تلقى اللواء جمال الغزالى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الإسماعيلية، يفيد، بتلقى مركز الشرطة معلومات عن وجود تجمع بخطوبة نجل أحد رجال الأعمال بالإسماعيلية، بحضور بعض لاعبى بالنادى الإسماعيلى، وعدد كبير من مشاهير ونجوم كرم القدم، ونجوم المهرجانات عمر كمال وكزبرة وحنجرة، وشحتة كاريكا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، وقامت بفض احفل الخطوبة، وعمل محضر بالواقعة.

وقال مصدر أمنى، أن الحفل أقيم فى أوقات حظر التجوال، كما شهد تجمع عدد كبير من الشخصيات، فى مخالفة لقرار منع التجمع فى ظل الإجراءات التى تتخذ للحماية والوقاية من كورونا.


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