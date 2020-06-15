النيابة تستمع لأقوال صاحب مصنع الموبيليا المحترق بعين شمس

كتب عبد الله محمود-كريم صبحى

استمعت نيابة عين شمس الجزئية، تحت إشراف المستشار أحمد عز المحامي العام الأول، لأقوال صاحب مصنع الموبيليا المحترق بدائرة القسم، وكشفت تحقيقات النيابة، أنه عقب تلقي غرفة عمليات النجده بلاغا من الأهالي يفيد باندلاع حريق داخل مصنع موبيليا بمنطقة مساكن عين شمس، تم الدفع بخمس سيارات إطفاء وتمت السيطرة علي الحريق وتبين أن النيران اندلعت داخل كابينة الدوكو التابعة لمصنع الاثاث ثم اندلعت النيران في المبني بالكامل.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الحماية المدنية على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

كما تشير إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.