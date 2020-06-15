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الموازنة العامة بتركيا تواصل النزيف بعد تسجيلها عجز بقيمة 17.3 مليار ليرة

الإثنين، 15 يونيو 2020 02:41 م
الموازنة العامة بتركيا تواصل النزيف بعد تسجيلها عجز بقيمة 17.3 مليار ليرة الليرة التركية
كتب مصطفى عنبر

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سجلت الميزانية العامة التركية عجزًا بلغ قدره 17.3 مليار ليرة خلال شهر مايو. وفقا لمواقع إخبارية تركية، حيث جاء البيان الذي أصدرته وزارة المالية التركية على النحو التالي: "بينما سجلت ميزانية الحكومة المركزية عجزًا قدره 12 مليار 52 مليون ليرة تركية في مايو 2019 ، فقد بلغ العجز 17 مليارًا 301 مليون ليرة تركية في مايو 2020.

 

في حين سجلت ميزانية الحكومة المركزية عجزًا قدره 66.53 مليار ليرة تركية في الفترة من يناير إلى مايو من عام 2019، فقد سجلت عجزًا قدره 90.1 مليار ليرة تركية في الفترة من يناير إلى مايو 2020.

 

 


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