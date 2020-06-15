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الملك سلمان يصدر أوامر ملكية بترقية وتعيين 24 قاضياً بديوان المظالم

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:38 م
الملك سلمان يصدر أوامر ملكية بترقية وتعيين 24 قاضياً بديوان المظالم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أوامر ملكية بترقية وتعيين 24 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية حسبما جاء بصحيفة عكاظ.

وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف, أن الأوامر الملكية الكريمة تضمنت ترقية قاضٍ من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية قاضيين من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وترقية ثلاثة قضاة من درجة (قاضي/ ج) إلى درجة (قاضي/ ب)، وترقية ستة عشر قاضيًا من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ج)، وتعيين قاضيين على درجة ملازم قضائي.

وأكد أن حرص القيادة الرشيدة على دعم القضاء ومنسوبيه؛ يأتي في إطار إرساء مبادئ العدل، وأن الأوامر الملكية الكريمة تأتي دعمًا لقضاء ديوان المظالم وظيفيًا بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة كادره القضائي، وتطوير أعماله لتحقيق الأهداف المنشودة في القطاع القضائي والعدلي، بدعم كريم ومباشر من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده.


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السعودية

قضاة

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