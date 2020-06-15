اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 05:08 ص
خالد صلاح
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المكسيك تسجل 269 وفاة وأكثر من 4 آلاف إصابة بكورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:00 ص
المكسيك تسجل 269 وفاة وأكثر من 4 آلاف إصابة بكورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
مكسيكو سيتى (رويترز)

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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 4147 إصابة جديدة بفيروس كورونا و269 وفاة يوم الأحد ليصل العدد الإجمالى فى البلاد إلى نحو 147 ألف إصابة و17141 حالة وفاة.

 

وقالت الحكومة إن العدد الفعلى للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.

 


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