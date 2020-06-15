اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 08:30 م
خالد صلاح
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المغرب: 92 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يرتفع إلى 8885 حالة

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:41 م
المغرب: 92 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يرتفع إلى 8885 حالة المغرب فى زمن كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم /الاثنين/ تسجيل 92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8 آلاف و885 حالة.
وأفادت وزارة الصحة المغربية - في بيان اليوم - بأنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 218 حالة، لافتة إلى أنه تم تسجيل 63 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 7828.


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فيروس كورونا

كورونا فى المغرب

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