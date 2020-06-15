المغرب: 92 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يرتفع إلى 8885 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم /الاثنين/ تسجيل 92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8 آلاف و885 حالة.
وأفادت وزارة الصحة المغربية - في بيان اليوم - بأنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 218 حالة، لافتة إلى أنه تم تسجيل 63 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 7828.
المغرب: 92 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يرتفع إلى 8885 حالةالإثنين، 15 يونيو 2020 07:41 م
المغرب فى زمن كورونا - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم /الاثنين/ تسجيل 92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8 آلاف و885 حالة.
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