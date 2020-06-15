المغرب تسجل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 8885

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت وزارة الصحة فى المغرب، عن تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفيما لم يتم تسجيل حالات وفاة بهذا الفيروس.

وأوضحت الوزارة وفق البيان اليومى حول مستجدات كورونا، أن إجمالى الحالات المسجلة داخل المغرب قد وصل 8885 حالة، وظلت الوفيات عند 212 حالة.

وكانت وزارة الصحة المغربية، قد أعلنت بالأمس عن تسجيل 101 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بالبلاد إلى 8 آلاف و793 حالة .

وأوضحت الصحة المغربية، في بيانها، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية وإجراء التحاليل المختبرية، بلغ 413 ألفا و727 حالة منذ بداية انتشار الفيروس التاجي في المغرب.

تخطت حصيلة الاصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم، حاجز الـ 8 ملايين حالة، وفيما تم تسجيل أكثر من 436 ألف حالة وفاة، وتقترب حالات الشفاء من 4.2 مليون حالة، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز".

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم منذ ظهوره أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية التى انتقل منها إلى مختلف دول العالم، وتواصل معامل الأبحاث والجهات المعنية جهودها من اجل توفير علاج أو لقاح فعال لهذا الفيروس، فى اقرب وقت ممكن.