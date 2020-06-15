المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

كتبت آمال رسلان

اعتمدت وزارة السياحة والآثار مؤخرا، الضوابط والإشتراطات الصحية والوقائية والإحترازية الخاصة بإعادة تشغيل المطاعم والكافتيريات والحلوانية السياحية التى يجب اتباعها لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث بدأت تلك المنشآت فى تطبيق الاشتراطات استعدادا لقرار قريب بفتحها.

واشتملت الاشتراطات على 28 بند تنظيمى لعودة العمل وهى:

1. ضرورة حصول المنشآة على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار ومن الغرفة كشرط أساسي للسماح لها بالتشغيل.

2. يشترط الإالتزام باشتراطات وزارة الصحة والسكان بشآن التكييف المركزي.

3. قيام مدير المنشآة بتوقيع إقرار إلتزامه بالضوابط والإشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل.

4. فى حال ثوت مخالفة الضوابط والاشتراطات يتم سحب رخصة مدير المنشأة ووقف نشاط المنشأة.

5. تعمل المنشآة بنسبة 50 ٪ من طاقتها الاستعابية في استقبالها للرواد والزبائن كحد أقصى إلى حين إشعار أخر.

6. مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى، وترك مسافة لاتقل عن مترين بين طاولات الطعام.

7. ترك متر واحد بين كل شخص وأخر بالمائدة، مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى (6) أشخاص على المائدة الكبيرة.

8. أن يتم تشغيل المصاعد -إن وجدت- بنسبة 50% من الطاقة الإستيعابية.

9. غلق أماكن ألعاب الأطفال، مع حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أى نشاط يتعلق بتجمعات، وحظر تقديم الشيشة.

10. إزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام (قدر المستطاع)، وفي حالة استخدام المفارش القماش، يتم الإلتزام بتغيير المفارش بين كل مستخدم وأخر.

11. الإعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع، مع ضرورة توفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام.

12. وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد.

13. الالتزام بتعقيم جميع نقاط التلامس "مثل مقابض الأبواب، وصنابير المياه" بشكل دوري في كافة الأنحاء.

14. تعقيم دورات المياه بين كل عميل وأخر باسخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، وتطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم.

15. حظر البوفيهات المفتوحة "الخدمة الذاتية بالبوفيه"مع السماح بخدمة البوفيه "غير المفتوح" وإستمرار الإلتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة .

16. الالتزام بوضع لافتات عند مدخل المنشآة بعدم دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا.

17. توفير مطهرات للأيدي في مداخل المنشآة، ووضع الإرشادات التوعوية في جميع أنحاء المنشآة.

18. توفير سلات مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس في الحمامات والمطابخ.

19. التخلص من النفايات بشكل آمن وفقا لإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة، وإلتزام المنشأة بتوفير تهوية جيدة في الأماكن المغلقة وتنظيف فلاتر التكييفات بصورة دورية .

20. تشغيل المطاعم السياحية بنسبة 50% من حجم العمالة كحد أقصى إلى حين إشعار أخر.

21. ضرورة إجراء قياس درجات الحرارة لجميع العاملين يومياً ، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأي حالة إصابة يتم إكتشافها.

22. توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين ومواد التعقيم من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

23. التزام جميع العاملين في المنشآة بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية.

24. توعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية في التعامل، وتوزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية في المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الإجتماعى.

25. تقليل التزاحم والتدافع عند مدخل المنشآة من خلال وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار، إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية، أو التليفون، أو أي وسيلة أخرى، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم.

26. وبالنسبة خدمة الـTake-away وتوصيل الطلبات إلى المنازل، سيتم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والجسدى وترك مسافة "متر"بين كل عميل وأخر داخل المطعم للطلب والدفع والحصول على إيصال ثم الخروج.

27. عدم قيام العميل بالانتظار داخل المطعم على أن يقوم مندوب المطعم بتسليم الطلبات في المساحة المكشوفة بالخارج.

28. وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن انتظار رواد المنشآة.