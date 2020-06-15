المركزى للمحاسبات يطالب أعضائه بالإطلاع على إجراءات منظمة الإنتوساي للوقاية من كورونا

كتب إبراهيم قاسم

طالب الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة المستشار هشام بدوى، أعضائه بالإطلاع على الرابط الإلكترونى الخاص بمبادرة كوفيد-19 الذى أطلقته لجنة الإنتوساي للسياسات والشئون المالية والإدارية برئاسة الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية للاستفادة منه، والذى يتضمت طرق الوقاية من كورونا أثناء عمليات المراجعة والمراقبة المالية.

وقال المركزى للمحاسبات إنه فى إطار حرص الجهاز على إطلاع أعضائه على أحدث المعلومات فى مجال العمل الرقابى، ننشر رابط الموقع الإلكترونى الجديد لمبادرة كوفيد-19 الذى أطلقته لجنة الإنتوساي للسياسات والشئون المالية والإدارية برئاسة الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية للاستفادة منه.

وناشد الجهاز أعضائه بالدخول على الرابط https://intosaicovid19.org بصفة دورية للإطلاع على أحدث الوثائق المتعلقة بالعمل الرقابى فى ظل جائحة كورونا .

وتأتى مبادرة لجنة السياسات والشؤون المالية والإداريةPFAC بمنظمة الإنتوساي INTOSAI عن جائحة بفيروس كورونا سوف تساعد منظمة الإنتوساي والأجهزة العيا للرقابة المالية العامة والمحاسبة فى استمرارية العمليات خلال الجائحة مع تبادل تقارير التدقيق ذات الصلة وأفضل الممارسات والتدريب وأدوات العمل عن بعد وتطوير الدروس المستفادة للمساعدة فى منع الأوبئة فى المستقبل.