اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 09:08 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المركزى للمحاسبات يطالب أعضائه بالإطلاع على إجراءات منظمة الإنتوساي للوقاية من كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 08:35 م
المركزى للمحاسبات يطالب أعضائه بالإطلاع على إجراءات منظمة الإنتوساي للوقاية من كورونا المركزى للمحاسبات-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة المستشار هشام بدوى، أعضائه بالإطلاع على الرابط الإلكترونى الخاص بمبادرة كوفيد-19 الذى أطلقته لجنة الإنتوساي للسياسات والشئون المالية والإدارية برئاسة الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية للاستفادة منه، والذى يتضمت طرق الوقاية من كورونا أثناء عمليات المراجعة والمراقبة المالية.

وقال المركزى للمحاسبات إنه فى إطار حرص الجهاز على إطلاع أعضائه على أحدث المعلومات فى مجال العمل الرقابى، ننشر رابط الموقع الإلكترونى الجديد لمبادرة كوفيد-19 الذى أطلقته لجنة الإنتوساي للسياسات والشئون المالية والإدارية برئاسة الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية للاستفادة منه.

وناشد الجهاز أعضائه بالدخول على الرابط https://intosaicovid19.org بصفة دورية للإطلاع على أحدث الوثائق المتعلقة بالعمل الرقابى فى ظل جائحة كورونا .

وتأتى مبادرة لجنة السياسات والشؤون المالية والإداريةPFAC  بمنظمة الإنتوساي INTOSAI عن جائحة بفيروس كورونا سوف تساعد منظمة الإنتوساي والأجهزة العيا للرقابة المالية العامة والمحاسبة فى استمرارية العمليات خلال الجائحة مع تبادل تقارير التدقيق ذات الصلة وأفضل الممارسات والتدريب وأدوات العمل عن بعد وتطوير الدروس المستفادة للمساعدة فى منع الأوبئة فى المستقبل.


الرقابة المالية

المحاسبة المالية

الجهاز المركزى للمحاسبات

مبادرة كوفيد

19

لجنة الإنتوساي

الديوان العام للمحاسبة بالسعودية

الوقاية من كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة