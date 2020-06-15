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المالية: بدء صرف رواتب يونيو للعاملين بالدولة اعتبارًا من اليوم

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:00 ص
المالية: بدء صرف رواتب يونيو للعاملين بالدولة اعتبارًا من اليوم محمد معيط وزير المالية
كتب أحمد يعقوب

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أكدت وزارة المالية أنه، بمناسبة قرب انتهاء العام المالى 2019-2020، سيتم تقديم مواعيد صرف رواتب شهر يونيو الحالى للعاملين بالدولة، بحيث تبدأ اعتبارًا من اليوم الاثنين 15 يونيو، وقد تم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على أربعة أيام خلال الفترة من 15 إلى 18 يونيو، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
 
وأهابت الوزارة، فى بيان، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة فى التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
 
وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لراتب شهر يونيو لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات، وفى مقدمتها: مستحقات العاملين التابعين لوزارتى الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر بدء صرف رواتب العاملين فى 17 وزارة وهيئة بعد غد، ثم بدء صرف رواتب 10 وزارات يوم 16 يونيو، ثم بدء صرف رواتب 11 وزارة وهيئة يوم 17 يونيو، ثم بدء صرف رواتب 9 وزارات وهيئات يوم 18 يونيو.
 
وناشد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن الرواتب ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغى التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وزارة المالية

محمد معيط

صرف الرواتب

رواتب العاملين بالدولة

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