اليوم السابع
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اللواء ياسر شعبان رئيسا لمدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر

الإثنين، 15 يونيو 2020 11:24 م
اللواء ياسر شعبان رئيسا لمدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر اللواء ياسر شعبان
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصدر اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، قرارا بتعيين اللواء ياسر شعبان، رئيسا لمدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر، حيث كان يترأس "شعبان" من قبل مدينة رأس غارب شمال المحافظة، وصدر قرار له بتعيينه رئيسا لمدينة الشلاتين.

وكانت حركة التنمية المحلية الأخيرة شهدت الإبقاء على كل من اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة، وهدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، واللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غار، وكذلك اللواء واصف عدلى بمرسى علم، الذى صدر قرار تعيين له في الحركة إلا أنه يباشر عمله رئيسا للمدينة منذ عدة أشهر، بمحافظة البحر الأحمر، حيث أبقت الحركة عليهم فى مناصبهم بينما تم نقل اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة للعمل سكرتير عام لمحافظة الإسكندرية، ونقل اللواء محمد البندارى سكرتير عام كفر الشيخ للبحر الأحمر.

كما تم نقل اللواء سعد البدرى رئيس مدينة القصير للعمل كرئيس مدينة ملوى بالمنيا، وتعيين عادل سيد نصر رئيس لمدينة القصير بدلا منه، كما تم تعيين أشرف  محمد حسن رئيس مركز ومدينة قويسنا بالمنوفية رئيس لمدينة حلايب، ونقل رئيس مدينة حلايب لرئيس مدينة أسيوط.

وشملت الحركة أيضا إيهاب محمد رشاد رئيس حى بولاق الدكرور سابقاً بالجيزة تم تعيينه رئيس حى جنوب الغردقة بالبحر الأحمر، وحامد أحمد حامد تم تعيينه رئيس حى شمال الغردقة بالبحر الأحمر.


البحر الاحمر

الشلاتين

رئيس مدينة الشلاتين

محافظة البحر الاحمر

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