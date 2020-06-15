وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران المصرية، واير كايرو، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة العربية - مصر، بواقع 4 رحلة واحدة لشركة المصرية، و4 رحلات لشركة الخطوط الجوية الكويتية، و3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلتين لشركة اير كايرو ورحلة واحدة لشركة العربية - مصر.

وكانت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الأحد، مغادرة 1981 من العالقين المصريين في الكويت، الى خمس محافظات، هي القاهرة، وأسيوط، وسوهاج، والاسكندرية؛ وذلك عبر 11 رحلة جوية.

