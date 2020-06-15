اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 05:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

الإثنين، 15 يونيو 2020 04:00 ص
الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن طرق المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء الجديدة، والتى ستنطلق رسمياً فى أول يوليو المقبل.
 
"اليوم السابع" يرصد كل ما يريد معرفته عن الخدمات التى تقدمها المنصة كالأتى:
 
1- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانونى لأول مرة.
 
2- تقديم طلب تركيب عداد كودى خدمة العملاء و الدعم الفنى.
 
3- الحصول على شهادة بيانات استهلاك .
 
4- تسجيل قراءة عداد الكهرباء.
 
5- دفع فواتير استهلاك الكهرباء.
 
6- الحصول على شهادة بيانات تعاقد "مصالحة".
 
7- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.
 
8- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد.
 
9- تغير اسم صاحب العداد.
 
10- تقديم طلب فحص العداد.
 
11- تقديم طلب رفع العداد.
 
12- تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.
 
13- تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.
 
14- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمبانى السكنية.
 
15- تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.
 
16- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمنشآت الاستثمارية.
 
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة أعلن أنه سيتم البدء فى تلقى طلبات توصيل التيار للمناطق العشوائية و المخالفة عن طريق تركيب العداد الكودى 1 يوليو المقبل من خلال المنصة الاليكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء الجديدة.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

المنصة الاليكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء

فاتورة الكهرباء

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

"خطة البرلمان" تضع توصيات لدعم العمالة غير المنتظمة بسبب تداعيات كورونا

"خطة البرلمان" تضع توصيات لدعم العمالة غير المنتظمة بسبب تداعيات كورونا

6 تعديلات خاصة بضوابط تشغيل الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية

6 تعديلات خاصة بضوابط تشغيل الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية

التضامن تبدأ اليوم صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج كرامة

التضامن تبدأ اليوم صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج كرامة

المالية: بدء صرف رواتب يونيو للعاملين بالدولة اعتبارًا من اليوم

المالية: بدء صرف رواتب يونيو للعاملين بالدولة اعتبارًا من اليوم

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و91 وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و91 وفاة

مستشار الرئيس للصحة: عقار ريمديسيفير لعلاج مصابى كورونا سينتج بشكل غير تجارى

مستشار الرئيس للصحة: عقار ريمديسيفير لعلاج مصابى كورونا سينتج بشكل غير تجارى

أعلى معدل وفيات.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 وفاة

أعلى معدل وفيات.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 وفاة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة