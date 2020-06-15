الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

كتبت رحمة رمضان

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن طرق المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء الجديدة، والتى ستنطلق رسمياً فى أول يوليو المقبل.

"اليوم السابع" يرصد كل ما يريد معرفته عن الخدمات التى تقدمها المنصة كالأتى:

1- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانونى لأول مرة.

2- تقديم طلب تركيب عداد كودى خدمة العملاء و الدعم الفنى.

3- الحصول على شهادة بيانات استهلاك .

4- تسجيل قراءة عداد الكهرباء.

5- دفع فواتير استهلاك الكهرباء.

6- الحصول على شهادة بيانات تعاقد "مصالحة".

7- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.

8- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد.

9- تغير اسم صاحب العداد.

10- تقديم طلب فحص العداد.

11- تقديم طلب رفع العداد.

12- تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.

13- تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.

14- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمبانى السكنية.

15- تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.

16- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمنشآت الاستثمارية.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة أعلن أنه سيتم البدء فى تلقى طلبات توصيل التيار للمناطق العشوائية و المخالفة عن طريق تركيب العداد الكودى 1 يوليو المقبل من خلال المنصة الاليكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء الجديدة.